Arnavutköy’de korkutan yangın: Hortum ve kovayla yangına böyle müdahale ettiler | Video
Arnavutköy’de bir binanın 2. katında yaşayan vatandaş fırında unuttuğu yemeği yüzünden evde yangın çıktı. Alevler balkondan dışarıya doğru yükselirken üst katta ve sokakta bulunan vatandaşlar hortumlar ve bidonlarla yangını söndürmeye çalıştı. Yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Öte yandan itfaiye ekipleri sokağa girdiği esnada sokakta bulunan telefon kablolarının itfaiye araçlarına takılması nedeniyle telefon direği de sokağa devrildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
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