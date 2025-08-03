Avcılar'da bir şahsın eşine küfürler edip arabadan çıkarmaya çalıştığı anlar kamerada | Video 03.08.2025 | 12:08 İstanbul Avcılar'da otomobilde karısıyla tartışan bir şahıs, öfkelenerek karısını darp edip küfürler ederek araçtan aşağıya indirmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aracında eşiyle tartışan bir şahıs, öfkelenerek cadde üzerinde aracını durdurup eşini araçtan indirmeye çalıştı. Öfke krizi yaşayan şahıs, araçta oturan eşine küfürler savurup darp etti. Şahsın eşini arabadan indirmeye çalıştığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, şahsın aracıyla cadde üzerinde durduğu ve arabadan inerek içeride oturan eşine küfürler ederek aşağıya indirmeye çalıştığı anlar yer aldı.