Avcılar'da freni boşalan panelvan dükkana böyle daldı! | Video
İstanbul Avcılar'da freni boşalan panelvan minibüs cadde üzerinde bir dükkana daldı. O esnada kaldırımda yürüyen bir genç kız ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anını gören Metin Birgül, "Karşı yönden gelen araç buradan direkt binaya giriyor. Ben yukarıda binadaydım. Bomba patlama sesi gibi bir ses geldi. Çıktım balkondan baktım dükkana girdiğini gördüm. 112'yi aradık. Ambulans ve itfaiye geldi. Şoför araca sıkışmıştı. Biz burada kamera kayıtlarına baktığımızda 2 3 tane çocuk burada kedi seviyorlar. Onlar oradan çekiliyor biraz sonra da araç geliyor binaya giriyor" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, freni boşalan panelvan minibüsün süratle bir dükkana çarptığı anlar yer alırken, kaldırımda genç kızın yürüdüğü ve kazadan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
