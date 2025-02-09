Video Yaşam Aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezdi! Feci anlar kamerada | Video
Aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezdi! Feci anlar kamerada | Video

Aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezdi! Feci anlar kamerada | Video

09.02.2025 | 10:37

Pendik’te bir motokurye, trafikte tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 34 EH 6467 plakalı araç sürücüsü Vedat K., 34 KYG 127 plakalı motosiklet sürücüsü Fatih F. ile trafikte tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otomobilin dikiz aynasını yumrukladı. Duruma sinirlenen otomobil sürücüsü, aracını Fatih F.'nin üzerine sürdü. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle sürüklenerek park halindeki çekici ile otomobil arasında ezildi. Çevredeki vatandaşların sürücüyü araçtan indirmek istemesi üzerine kaçmaya çalışan sürücü, trafikte bekleyen diğer araçlara çarptı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü yaralı olarak Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakırköy’de su borusu patladı, yol göle döndü | Video 01:14
Bakırköy’de su borusu patladı, yol göle döndü | Video 09.02.2025 | 11:20
Bağcılar’da trafikte yol verme kavgası: ’O telefonu kırarım’ diyerek saldırdı, çocuk hıçkırarak ağladı | Video 00:19
Bağcılar’da trafikte yol verme kavgası: 'O telefonu kırarım' diyerek saldırdı, çocuk hıçkırarak ağladı | Video 09.02.2025 | 10:37
Aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezdi! Feci anlar kamerada | Video 04:56
Aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezdi! Feci anlar kamerada | Video 09.02.2025 | 10:37
Fatih’te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video 05:18
Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı | Video 09.02.2025 | 10:37
İlginç kaza kamerada! Kamyonun kopardığı kablo, yoldaki vatandaşı düşürdü | Video 00:17
İlginç kaza kamerada! Kamyonun kopardığı kablo, yoldaki vatandaşı düşürdü | Video 09.02.2025 | 09:41
Tuzla’da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 01:31
Tuzla'da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video 09.02.2025 | 09:02
Polis, 25 milyon liralık para hareketliliği için düğmeye bastı: 10 tutuklama | Video 00:40
Polis, 25 milyon liralık para hareketliliği için düğmeye bastı: 10 tutuklama | Video 09.02.2025 | 09:02
Ters yöne giren tır faciaya davetiye çıkardı 00:14
Ters yöne giren tır faciaya davetiye çıkardı 09.02.2025 | 09:02
Silahlı saldırgan kahvaltı yaparken yakalandı | Video 01:12
Silahlı saldırgan kahvaltı yaparken yakalandı | Video 09.02.2025 | 09:02
Eskişehir’e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi | Video 00:29
Eskişehir’e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi | Video 08.02.2025 | 16:46
Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 katlı gecekonduda çıktı, alevler yan binaya sıçradı! | Video 05:32
Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 katlı gecekonduda çıktı, alevler yan binaya sıçradı! | Video 08.02.2025 | 16:12
Kar maskeli soyguncular kuyumcuyu böyle talan etti! Soygun anı kamerada | Video 02:58
Kar maskeli soyguncular kuyumcuyu böyle talan etti! Soygun anı kamerada | Video 08.02.2025 | 16:11
Kayseri’de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video 00:48
Kayseri'de evinde sahte alkol üreten şüpheli gözaltına alındı | Video 08.02.2025 | 16:11
İstanbul’da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk silahla vurularak öldürüldü | Video 02:02
İstanbul’da kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk silahla vurularak öldürüldü | Video 08.02.2025 | 14:51
İzmir’de masaj salonuna fuhuş baskını: 9 gözaltı | Video 00:53
İzmir'de masaj salonuna fuhuş baskını: 9 gözaltı | Video 08.02.2025 | 14:38
Dolandırıcılara geçit yok: 12 ilde eş zamanlı operasyon | Video 00:52
Dolandırıcılara geçit yok: 12 ilde eş zamanlı operasyon | Video 08.02.2025 | 14:31
Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video 01:41
Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video 08.02.2025 | 14:30
Kapalıçarşı’daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı | Video 05:05
Kapalıçarşı’daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı | Video 08.02.2025 | 14:19
Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 02:18
Bağcılar’da 2 polise bıçakla saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video 08.02.2025 | 12:32
Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada | Video 01:01
Beşiktaş’ta istinat duvarının 8 aracın üstüne çökme anları kamerada | Video 08.02.2025 | 12:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA