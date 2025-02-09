Aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezdi! Feci anlar kamerada | Video
Pendik’te bir motokurye, trafikte tartıştığı sürücüye ait otomobilin aynasını kırdı. Duruma sinirlenen araç sürücüsü, otomobilini motokuryenin üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek otomobil ile park halindeki çekicinin arasında ezilen motokurye yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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