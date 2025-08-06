Aynı kavşakta göz göre göre kazalar güvenlik kamerasında | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı noktada 15 dakika arayla meydana gelen 2 farklı kazada 1 kişi yaralandı. İki kazada da motosiklet ve otomobillerin göz göre çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
AĞIR ÇEKİM KAZALAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Trafik ekiplerinin motosiklet kazasıyla ilgili işlemlerini sürdürdüğü esnafa bu kez aynı kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Araçlarından inen otomobil sürücüleri, önemli bir hasarın olmadığını görünce yollarına devam ettiler. Her iki kazada güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, kazaların adeta ağır çekim gibi olduğu görüldü.
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