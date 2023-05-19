Video Yaşam 'Babamı duraktan niye almadın' diyerek otobüsün önünü kesti... Şoföre tehditler savurdu! | Video
'Babamı duraktan niye almadın' diyerek otobüsün önünü kesti... Şoföre tehditler savurdu! | Video

'Babamı duraktan niye almadın' diyerek otobüsün önünü kesti... Şoföre tehditler savurdu! | Video

19.05.2023 | 14:24

ÜSKÜDAR'da bir otomobil sürücüsü, babasını duraktan almadığını iddia ettiği otobüsün peşinden giderek önünü kesti. Otobüs şoförüne tehdit ve hakaretler savuran sürücüyü çevredekiler cep telefonuyla görüntüledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 10 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Altunizade Köprüsünde meydana geldi. Bir sürücü otomobiliyle, Üsküdar- Sultanbeyli seferini gerçekleştiren İETT otobüsünü bir süre takip ederek önünü kesti. Sürücü, önünü kestiği otobüsün şoförü olan Ecevit İpek'in, durakta bekleyen babasını almadığını iddia ederek küfür ve hakaret etti. O sırada içinde yolcuların da olduğu otobüsün kapılarını kilitleyen otobüs şoförü polis ekiplerine haber verdi.

BABAMI DURAKTAN NİYE ALMADIN
Karşılıklı küfürleşmenin yaşandığı olayda, otomobil sürücüsü, Babamı duraktan niye almadın diyerek hakaretler etmeye devam etti. Otobüs şoförü her durakta durduğunu, durakta yolcu bırakmadığını söylese de otomobil sürücüsünü ikna edemedi. Otobüsteki yolcular da sürücüye, çocukların olduğunu ve korktuklarını söyledi. Ancak otomobil sürücüsü, polis ekipleri gelene kadar hakaret etmeye devam etti. Bir süre sonra polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sona eren olayda, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BELKİ KAPILARI KAPATTIKTAN SONRA ARABAMIN ARKASINDA DURDUYSA ONU BİLEMEM
Güzergahında giderken otomobil sürücüsü tarafından önünün kesildiğini belirten Ecevit İpek, Korna sesi ile camı açtım. Hakaretler, küfürler etmeye başladı. Otobüs de çoluk çocuk, aileler vardı. Otomobili, otobüsün önüne çapraz bir şekilde çekince bir şey de yapamadım. Yolcuları da aşağı indirmedim, kapımı da açmadan polisi bekledim. Babasını almamışım, öyle bir şey yok. İspatlayamaz da zaten. Belki ben kapıları kapattıktan sonra arabamın arkasında durduysa onu bilemem. Otobüse almama gibi bir lüksüm yok. Sonuçta benim babamın arabası değil bu, toplu taşıma bunu herkes kullanıyor. Durakta durduysan, o durakta da durmamam mümkün değil zaten. Yolcular kendisi de söylüyor. Yani bütün duraklara uğradım. Yolcu aldım, yolcu bıraktım. Babasını peşimden koşturduğumu iddia ediyor. Karakola giderek şikayetçi oldum diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Süleymanpaşa Belediyesinden 1919 lise öğrencisiyle Tekirdağ karşılaması | Video 03:26
Süleymanpaşa Belediyesinden 1919 lise öğrencisiyle Tekirdağ karşılaması | Video 19.05.2023 | 16:37
Sarıyer’de ev sahibinin oğlunun kiracıyı bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 00:34
Sarıyer'de ev sahibinin oğlunun kiracıyı bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı | Video 19.05.2023 | 16:34
Tarihi kalede feci ölüm! Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti | Video 01:21
Tarihi kalede feci ölüm! Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti | Video 19.05.2023 | 16:30
Siverek’te öğrenciler dev Türk Bayrağıyla şehir turu attı | Video 04:01
Siverek’te öğrenciler dev Türk Bayrağıyla şehir turu attı | Video 19.05.2023 | 15:47
Tatvan’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 00:56
Tatvan’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 19.05.2023 | 15:48
’Babamı duraktan niye almadın’ diyerek otobüsün önünü kesti... Şoföre tehditler savurdu! | Video 05:38
'Babamı duraktan niye almadın' diyerek otobüsün önünü kesti... Şoföre tehditler savurdu! | Video 19.05.2023 | 14:24
Esenyurt’ta trafikte otomobil sürücüsüyle kurye kavga etti! O anlar kamerada | Video 00:23
Esenyurt'ta trafikte otomobil sürücüsüyle kurye kavga etti! O anlar kamerada | Video 19.05.2023 | 13:57
Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle başından vuran zanlı yakalandı | Video 03:25
Tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle başından vuran zanlı yakalandı | Video 19.05.2023 | 13:30
Lüks araçla geldiler, başka bir lüks aracı soyup gittiler | Video 04:44
Lüks araçla geldiler, başka bir lüks aracı soyup gittiler | Video 19.05.2023 | 11:47
Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına TOGG damga vurdu | Video 04:59
Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına TOGG damga vurdu | Video 19.05.2023 | 12:50
Afyonkarahisar’da park halindeki tıra başka bir tır çarptı: 3 yaralı | Video 01:04
Afyonkarahisar'da park halindeki tıra başka bir tır çarptı: 3 yaralı | Video 19.05.2023 | 12:46
Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı’da tamamlandı! Hazal Cebe’nin hiç görmediği ailesi bulundu | Video 05:11
Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı! Hazal Cebe'nin hiç görmediği ailesi bulundu | Video 19.05.2023 | 11:41
Otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldılar! | Video 02:11
Otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldılar! | Video 19.05.2023 | 11:34
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 04:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Mayıs 2023 Cuma atv izle! | Video 19.05.2023 | 11:32
Sahte içkiden 6 kişinin ölümüne sebep olan tutuklu 3 sanığa 6’şar kez müebbet | Video 03:14
Sahte içkiden 6 kişinin ölümüne sebep olan tutuklu 3 sanığa 6'şar kez müebbet | Video 19.05.2023 | 11:24
Seri operasyonlarla yakalandılar… 140 kilogram zehir ele geçirildi | Video 02:58
Seri operasyonlarla yakalandılar… 140 kilogram zehir ele geçirildi | Video 19.05.2023 | 10:45
İş yerinden 6 milyon çalıp kaçtılar! | Video 00:34
İş yerinden 6 milyon çalıp kaçtılar! | Video 19.05.2023 | 10:46
“Tarihi Eser” operasyonu… Suçüstü yakalandılar | Video 00:54
“Tarihi Eser” operasyonu… Suçüstü yakalandılar | Video 19.05.2023 | 10:36
Adana’da polis 100 bin uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 02:04
Adana'da polis 100 bin uyuşturucu hap ele geçirdi | Video 19.05.2023 | 10:05
Yan bakma meselesinden kavga çıktı: 7 yaralı, 6 gözaltı | Video 01:13
Yan bakma meselesinden kavga çıktı: 7 yaralı, 6 gözaltı | Video 19.05.2023 | 09:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA