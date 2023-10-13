Video Yaşam Bağcılar'da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Bağcılar'da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Bağcılar'da İETT otobüsüne bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

13.10.2023 | 14:02

BAĞCILAR'da İETT otobüsü şoförü ile yol verme tartışmasında yolcuları bulunan otobüse saldırıp lastiklerini bıçak ile kesmeye çalışan saldırgan, adliyeye sevk edildi.

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O-3 Bağlantı yan yolda otomobil sürücüsü ile İETT şoförü arasında yol verme tartışmasında otomobilden inen kişi otobüsü yumruklayarak lastiklerini bıçakla kesmeye çalıştı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, otomobil sürücüsünün A.A. bıçaklı saldırganın ise S.A. olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma sonucu A.A. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kişilerden A.A.'ya tehdit ve hakaret suçlarından işlem yapıldı. A.A. İşlemlerinin ardında serbest bırakıldı.

Otobüse bıçakla saldıran S.A. ise 'Mala zarar verme, kasten yaralamaya teşebbüs, 'tehdit ve hakaret' suçlarında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.

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