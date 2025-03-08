Bahçelievler'de otomobilin gizli bölmesinde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 08.03.2025 | 11:02 Bahçelievler'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan incelemede, kablosuz kulaklığın değdirilerek açıldığı gizli bir bölmede uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan sürücü Onur Y. Deniz K. gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 25 Şubat'ta Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 34 MMY 04 plakalı bir otomobil ile uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda semtteki bir sokak içerisinde görülen araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücüsü Onur Y. ve yanındaki Deniz K.'nın üst araması yapıldı ancak herhangi bir suç unsuru bulanamadı.

KABLOSUZ KULAKLIKLA ZULA AÇILDI

Otomobile bakan polis ekipleri içerisinden yoğun şekilde narkotik kokusu geldiğini fark edince araçta arama yapıldı. Aramalar sırasında kablosuz bir kulaklık polisin dikkatini çekti. Direksiyonun sağ alt kısımda da çiziklerin olduğunu gören polis, aracı çalıştırıp kısa far açtıktan sonra modu değiştirdi. Aracın vites kolu sistemsel bir şekilde kalkarak 'zula' diye tabir edilen gizli bölme açıldı.

ESRAR VE KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Gizli bölme içerisinde yapılan incelemede 12 adet satışa hazır toplam ağırlığı 40 gram esrar, 1.5 gram kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 35 bin 150 lira ele geçirildi. Aramaların ardından gözaltına alınan Onur Y. ve Deniz K. emniyete götürüldü. İfadeleri alınan ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlemleri yapılan iki şüpheli adliyede sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.