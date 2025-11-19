Bahçelievler’de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı | Video
19.11.2025 | 08:30
Bahçelievler’de şüpheli 3 kişinin suç örgütü yöneticisinin fotoğrafıyla görüntü çektikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.
"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerine yer verdi.
