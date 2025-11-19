Video Yaşam Bahçelievler’de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı | Video
19.11.2025 | 08:30

Bahçelievler’de şüpheli 3 kişinin suç örgütü yöneticisinin fotoğrafıyla görüntü çektikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı.

Bahçelievler'de polis ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı uygulamalar sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişi durduruldu. Yapılan incelemede, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı talimatlarla bir suç örgütü yöneticisinin fotoğrafının yer aldığı pankartla görüntü çektikleri belirlendi. Belirlemeler sonucunda şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek, 2 otomatik tabanca ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Çalışmalar kapsamında bağlantılı oldukları belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele sürdürüyoruz. İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi görev bilinci, dikkatleri ve amansız takipleri için tebrik ediyorum. Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerine yer verdi.
