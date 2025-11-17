Bakan Yerlikaya: "Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı" | Video 17.11.2025 | 08:58 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı. Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü yakalandı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Trafik güvenliğini hiçe sayan asfalt zorbası yakalandı. Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren E.D. isimli sürücü yakalandı. Gereği Yapıldı. Bu görüntülerde, ailesiyle birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, korku ve paniğe neden olan araç sürücüsünün bu davranışı asla kabul edilemez. Trafik; kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı yer değildir. Birinin dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatıyla oynayacağı yer, hiç değildir" ifadelerini kullandı.

Cezalarda caydırıcılığın, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağladığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre, saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücüye, 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlâllerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak deği