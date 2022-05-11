Video Yaşam Bali’de balıkçıların kurtardığı Türk gemi kaptanı yurda döndü | Video
Bali’de balıkçıların kurtardığı Türk gemi kaptanı yurda döndü | Video

Bali’de balıkçıların kurtardığı Türk gemi kaptanı yurda döndü | Video

11.05.2022 | 08:57

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Kaptan olarak görev yaptığı gemiden denize düştükten 66 saat sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından bulunarak kurtarılan Erhan Seçkal, yurda döndü.

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İngiltere merkezli bir şirkette birinci kaptan olarak görev yaptığı gemiden düştükten iki buçuk gün sonra Bali açıklarında balıkçılar tarafından bulunarak kurtarılan 40 yaşındaki Türk vatandaşı Erhan Seçkal, yurda döndü. Endonezya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bali'den kalkan uçakla sabaha karşı 05.00'de kedisine eşlik eden çalıştığı şirket yetkilisiyle havalimanına ulaşan Seçkal, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptı.

"BİR AN ÖNCE AİLEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"
Havalimanında basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Erhan Seçkal, "Ülkeme döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle devlet yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederim. Dışişleri Bakanımız, Jakarta Büyükelçiliğimizin çalışanları bana bu konuda çok yardımcı oldu. Bir an önce aileme kavuşmak istiyorum. Şu an aileme kavuşmak için onların yanına gidiyorum" ifadelerine yer verdi.

Geçici seyahat belgesiyle gelen Seçkan, Havalimanı Pasaport Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından havalimanından ayrıldı.
İki buçuk gün sonra balıkçılar buldu

Liberya bayraklı QUORN isimli geminin kaptanı Erhan Seçkal'ın 2 Mayıs'ta Bali Adası'nın yaklaşık 30 mil kuzeyinde seyir halinde iken öğlen sularında gemide bulunmadığı fark edilmiş, Endonezya RCC ve gemi tarafından yapılan arama faaliyetleri sonuçsuz kalmıştı. Seçkal daha sonra balıkçılar tarafından iki buçuk gün sonra denizde bulunan ve hastaneye kaldırılmıştı.

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