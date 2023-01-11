Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonu: 7 gözaltı | Video

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Balıkesir polisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonunda 10 şüpheliden 7'sini gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin araştırma görevlisi, 1'inin ziraat mühendisi, 2'sinin Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeni, 2'sinin infaz koruma memuru, 1'inin esnaf, 1'inin askeri fabrika işçisi, 1'inin özel sektör çalışanı, 1'inin eski müzahir kurum çalışanı olduğu tespit edildi.