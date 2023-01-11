Video Yaşam Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonu: 7 gözaltı | Video
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonu: 7 gözaltı | Video

Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonu: 7 gözaltı | Video

11.01.2023 | 09:37

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Balıkesir polisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PYD operasyonunda 10 şüpheliden 7'sini gözaltına aldı.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ifade beyanları, ankesör kayıtları, terör örgütü lehine suç unsuru, sosyal medya paylaşımları gibi çeşitli bilgi ve belgeler bulunduğu tespit edilen 10 şüpheliye yönelik Balıkesir merkezli olarak, Ankara ve Bursa ile beraber olmak üzere 3 ilde toplam 11 adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde 7 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'inin araştırma görevlisi, 1'inin ziraat mühendisi, 2'sinin Milli Eğitim Bakanlığı öğretmeni, 2'sinin infaz koruma memuru, 1'inin esnaf, 1'inin askeri fabrika işçisi, 1'inin özel sektör çalışanı, 1'inin eski müzahir kurum çalışanı olduğu tespit edildi.

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