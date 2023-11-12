Balıkesir'de faciadan dönüldü, vatandaşlar saniyelerle böyle kurtuldu | Video
Balıkesir'de şiddetli rüzgarın etkisi ile bir caminin dış kaplama yapı malzemeleri caddeye düştü. Tehlike dolu o anlar kameralara yansırken, caddede yürüyen vatandaşlar muhtemel bir kazadan saniye farkıyla kurtuldu.
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