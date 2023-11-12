Balıkesir'de faciadan dönüldü, vatandaşlar saniyelerle böyle kurtuldu | Video 12.11.2023 | 08:42 Balıkesir'de şiddetli rüzgarın etkisi ile bir caminin dış kaplama yapı malzemeleri caddeye düştü. Tehlike dolu o anlar kameralara yansırken, caddede yürüyen vatandaşlar muhtemel bir kazadan saniye farkıyla kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde şiddetli rüzgar tehlike dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İlçenin işlek noktasında bulunan Meydan Cami'nin minaresinin dış cephe kaplamaları şiddetli rüzgarın etkisi ile caddeye düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, muhtemel bir kazadan vatandaşlar saniye farkı ile kurtuldu.