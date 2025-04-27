Video Yaşam Bariyerlere giren otomobil, iki kişiye mezar oldu | Video
Bariyerlere giren otomobil, iki kişiye mezar oldu | Video

Bariyerlere giren otomobil, iki kişiye mezar oldu | Video

27.04.2025 | 08:38

Kocaeli-Kandıra Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında bariyerlere giren otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 00.00 sıralarında Çubukluosmaniye mevkiinde meydana geldi. 41 SH 736 plakalı otomobil ile seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa Ören parçalanan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden şahısların cenazelerini çıkartmak için dakikalarca uğraştı. Sıkıştığı yerden çıkartılan cenazeler, morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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