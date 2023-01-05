Video Yaşam Başakşehir'de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video
Başakşehir'de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video

Başakşehir'de ambulans şoförünü yaralayan kadın yakalandı | Video

05.01.2023 | 11:01

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Başakşehir'de tartıştığı ambulans şoförünü kolundan bıçakla yaralayan kadın ile yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.

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Başakşehir'de önceki gün özel ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. Ambulans şoförü Bayram E. ile otomobil sürücüsü Zekiye K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zekiye K. ambulans şoförünü bıçakla kolundan yaraladıktan sonra görüntü çeken başka bir sürücüyü de tehdit etti. Zekiye K. daha sonra arkadaşı Çağla N.K. ile olay yerinden uzaklaştı. Kavga görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Zekiye K. ve Çağla N.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin, "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem yapılmak üzere Başakşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.

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