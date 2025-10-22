Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video
22.10.2025 | 12:17
İstanbul’un Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcu, gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne oldu. Camı kırarak içeri giren 6 kişilik hırsızlık çetesi, yaklaşık 4 dakika içinde vitrindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaklaşık 4 dakika içinde kuyumcudaki tüm ziynet eşyalarını toplayan hırsızlar, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ekipler her yerde kaçan hırsızlık çetesini arıyor.
İhbar üzerine olay yerine gelen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, maskeli şahısların camı kırarak içeri girdikleri, ellerindeki çantalarla altınları toplayıp hızla dışarı çıktıkları anlar net bir şekilde görüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:19
Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video 22.10.2025 | 12:17
00:32
02:39
Taksim’de korku evinde kadını darbedip elektroşok cihazıyla çarptı | Video 22.10.2025 | 11:41
03:30
00:39
Jandarma 4 milyon 20 bin makaron ele geçirdi: 9 şüpheli tutuklandı | Video 22.10.2025 | 10:45
00:48
Sosyal medyada sahte bungalov tuzağına 19 tutuklama | Video 22.10.2025 | 10:43
00:18
Büyükçekmece’de 'kapkaççı' köpek kamerada | Video 22.10.2025 | 10:42
02:37
02:22
İş yerinden 1 milyonluk eşya çalan hırsızı dışkısı yakalattı | Video 22.10.2025 | 10:40
05:20
01:02
01:08
02:18
Uygulamaya takılan ehliyetsiz sürücüye 38 bin TL ceza kesildi | Video 22.10.2025 | 10:11
00:28
00:30
00:58
Aracına havlayan sokak köpeklerinden birini ezip kaçtı | Video 22.10.2025 | 08:59
02:16
Kayseri'de otomatik tüfekle kanlı pusu: 1 ağır yaralı | Video 22.10.2025 | 08:36
00:40
Burdur'da kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı | Video 21.10.2025 | 16:06
02:34
İstanbul’da yakalanan çete üyeleri adliyeye gönderildi | Video 21.10.2025 | 15:38
03:59
Düğün mekanı bakarken canından oluyordu: Feci kaza kamerada | Video 21.10.2025 | 15:35