Başakşehir’de AVM içindeki kuyumcu 4 dakikada böyle soyuldu | Video

22.10.2025 | 12:17

İstanbul’un Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezindeki kuyumcu, gece saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne oldu. Camı kırarak içeri giren 6 kişilik hırsızlık çetesi, yaklaşık 4 dakika içinde vitrindeki altınları çalarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde alışveriş merkezine gelen maskeli 6 kişilik grup, dış cephenin camını kırarak içeri girdi. Şüphelilerden 2'si dışarıda gözcülük yaparken, 4 kişi kuyumcuya girip kısa sürede vitrindeki altınları çaldı.

Yaklaşık 4 dakika içinde kuyumcudaki tüm ziynet eşyalarını toplayan hırsızlar, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ekipler her yerde kaçan hırsızlık çetesini arıyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, maskeli şahısların camı kırarak içeri girdikleri, ellerindeki çantalarla altınları toplayıp hızla dışarı çıktıkları anlar net bir şekilde görüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

