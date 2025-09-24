Başakşehir'de AVM'de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video
İstanbul Başakşehir’deki bir alışveriş merkezinden saat çalan çocuk iş yeri çalışanları tarafından yakalandı. Çocuğun kendisine şiddet uygulandığı iddiasının ardından akrabaları mağazaya gelerek dükkan sahibine saldırdı. Kalabalık grubun saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
