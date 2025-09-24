Başakşehir'de AVM'de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video 24.09.2025 | 11:31 İstanbul Başakşehir’deki bir alışveriş merkezinden saat çalan çocuk iş yeri çalışanları tarafından yakalandı. Çocuğun kendisine şiddet uygulandığı iddiasının ardından akrabaları mağazaya gelerek dükkan sahibine saldırdı. Kalabalık grubun saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi, İddiaya göre, mağazadan saat çaldığı öne sürülen çocuk, iş yeri çalışanları tarafından yakalandı. Çocuğun "bana şiddet uygulandı" iddiası üzerine kalabalık grup iş yeri sahibine saldırdı. Arbede sırasında mağaza içerisinde maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kalabalık grubun mağazaya gelerek iş yerine sahibine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.