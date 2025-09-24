Video Yaşam Başakşehir'de AVM'de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video
Başakşehir'de AVM'de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video

Başakşehir'de AVM'de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video

24.09.2025 | 11:31

İstanbul Başakşehir’deki bir alışveriş merkezinden saat çalan çocuk iş yeri çalışanları tarafından yakalandı. Çocuğun kendisine şiddet uygulandığı iddiasının ardından akrabaları mağazaya gelerek dükkan sahibine saldırdı. Kalabalık grubun saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün akşam saatlerinde Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi, İddiaya göre, mağazadan saat çaldığı öne sürülen çocuk, iş yeri çalışanları tarafından yakalandı. Çocuğun "bana şiddet uygulandı" iddiası üzerine kalabalık grup iş yeri sahibine saldırdı. Arbede sırasında mağaza içerisinde maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kalabalık grubun mağazaya gelerek iş yerine sahibine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başakşehir’de AVM’de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video 01:19
Başakşehir'de AVM'de dehşet anları kamerada: Çocuk saat çaldı, akrabaları mağazayı bastı! | Video 24.09.2025 | 11:31
Bursa’da 7 katlı apartmanda korku dolu anlar kamerada: Böyle yandı! | Video 00:34
Bursa'da 7 katlı apartmanda korku dolu anlar kamerada: Böyle yandı! | Video 24.09.2025 | 10:49
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 03:15
Karga ressamın önce fırçasını ve boyasını çaldı sonra çayından içti | Video 24.09.2025 | 10:31
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 04:09
Depremzede esnaf iş hayaliyle çıktığı yolda 160 bin TL dolandırıldı | Video 24.09.2025 | 10:29
Gaziosmanpaşa’da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü pes dedirtti | Video 00:31
Gaziosmanpaşa'da tırı bisiklet yoluna park eden sürücü "pes" dedirtti | Video 24.09.2025 | 10:29
Sındırgı’da deprem anı kamerada | Video 00:36
Sındırgı'da deprem anı kamerada | Video 24.09.2025 | 10:03
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 01:45
Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından böyle vurdu | Video 24.09.2025 | 09:26
Ordudan ihraç edilen FETÖ’cü firari astsubay yakalandı | Video 00:32
Ordudan ihraç edilen FETÖ'cü firari astsubay yakalandı | Video 24.09.2025 | 09:25
Bursa’da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 00:19
Bursa'da mağaza kundaklama soruşturmasında 3 tutuklama | Video 24.09.2025 | 08:25
Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 00:45
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.09.2025 | 08:25
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 01:56
Yenişehir kırsalında yangın paniği | Video 23.09.2025 | 16:36
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 05:48
4 aylık bebek ve hamile annesinin ölümüne, 9 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücünün cezası belli oldu | Video 23.09.2025 | 14:58
16 yaşındaki kızını Tiktok’ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 00:11
16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirerek para kazanan baba tutuklandı | Video 23.09.2025 | 14:45
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 04:14
Ankara’daki geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 23.09.2025 | 14:25
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 00:40
Antalya’da dublörlü 730 milyonluk vurgun planı çöktü: 7 tutuklama | Video 23.09.2025 | 14:02
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:52
Camiyi kül eden yangının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.09.2025 | 13:38
Isparta’da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 09:56
Isparta'da yokuş yukarı giden otomobillerin sırrı çözüldü | Video 23.09.2025 | 13:15
Üsküdar’da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 07:20
Üsküdar'da kozmetik firması sahibi sokak ortasında öldürülmüştü! 4 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis talebi | Video 23.09.2025 | 12:10
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 00:25
Yeniden örgütlenme çabasındaki 4 FETÖ mensubu yakalandı | Video 23.09.2025 | 12:01
Denizli’de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 00:29
Denizli'de sokak ortasında yaşanan bıçaklı kavgada dehşet anları kamerada | Video 23.09.2025 | 12:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY