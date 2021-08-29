Video Yaşam Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı | Video

Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı | Video

Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı | Video
29.08.2021 | 11:25

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’dan Türkiye’nin her yerine korsan taksi ağı | Video 06:28
İstanbul'dan Türkiye'nin her yerine korsan taksi ağı | Video 29.08.2021 | 11:43
Antalya’da yürek sızlatan görüntü! Anne köpek yakılarak öldürülen yavrusunu böyle taşıdı | Video 05:50
Antalya'da yürek sızlatan görüntü! Anne köpek yakılarak öldürülen yavrusunu böyle taşıdı | Video 29.08.2021 | 11:28
Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı | Video 01:39
Başından silahla vurulan kadının dini nikahlı kocası tutuklandı | Video 29.08.2021 | 11:25
32 araçtan 5 milyon lira vurgun yaptılar | Video 02:15
32 araçtan 5 milyon lira vurgun yaptılar | Video 29.08.2021 | 10:47
Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri | Video 03:15
Drone gören ayıların gülümseten görüntüleri | Video 29.08.2021 | 10:35
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu | Video 00:40
Dükkanının önünde otururken kurşunlara böyle hedef oldu | Video 29.08.2021 | 10:35
İstanbul’da eğlence mekanlarına denetim | Video 03:02
İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim | Video 29.08.2021 | 10:23
Adana’da orman yangınına TOMA müdahale etti | Video 01:47
Adana'da orman yangınına TOMA müdahale etti | Video 29.08.2021 | 10:12
Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 02:44
Çocukların kavgasına aileler karıştı, tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 29.08.2021 | 10:12
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı | Video 00:35
Kendini ihbar ettiğini öne sürdüğü şahsı bıçakladı | Video 29.08.2021 | 10:12
Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video 00:21
Trafikte otomobilin üzerindeki kedinin çaresizliği | Video 29.08.2021 | 10:13
Ümraniye’de taşlı yumruklu kavga | Video 00:29
Ümraniye'de taşlı yumruklu kavga | Video 29.08.2021 | 10:13
Ivana Sert’ten aşı tavsiyesi Herkes aşı olmalı | Video 03:44
Ivana Sert'ten aşı tavsiyesi "Herkes aşı olmalı" | Video 29.08.2021 | 09:51
Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada | Video 01:07
Camdaki çiçeği saksıdan söküp çalan kadın kamerada | Video 29.08.2021 | 09:51
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı | Video 00:47
Vatan Caddesi 30 Ağustos provaları nedeniyle trafiğe kapatıldı | Video 29.08.2021 | 09:51
Vira Bismillah’ için son 3 gün. Balıkçılar 1 Eylül’ü bekliyor | Video 04:23
Vira Bismillah’ için son 3 gün. Balıkçılar 1 Eylül’ü bekliyor | Video 29.08.2021 | 09:36
Bursa’da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı | Video 02:06
Bursa'da yıldırım düştü, ormanlık alanda yangın çıktı | Video 29.08.2021 | 08:41
8 asırlık etkinliğin ilk gününde çoban köpekleri boy gösterdi | Video 04:34
8 asırlık etkinliğin ilk gününde çoban köpekleri boy gösterdi | Video 29.08.2021 | 08:41
Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı | Video 02:15
Baraj suyu çekildi, ağaçlar ortaya çıktı | Video 29.08.2021 | 08:41
Kastamonu’da aracının sele kapılan kadın gözyaşlarına boğuldu! Korku dolu anlar kamerada... 00:31
Kastamonu'da aracının sele kapılan kadın gözyaşlarına boğuldu! Korku dolu anlar kamerada... 28.08.2021 | 15:59

Elazığ’da babasının evinde başından silahla vurulmuş halde bulunan kadının dini nikahlı kocası, ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, babaevinde bulunan 22 yaşındaki Bahar T. ile dini nikahlı eşi 23 yaşındaki M.O. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Uzunca bir süre tartışmalarının ardından Bahar T.'nin annesi, ikilinin bulunduğu odaya girerek tartışmalarını sonlandırmak istedi. Bahar T.'nin annesi, dini nikahlı eşi tarafından odadan çıkarılmasının hemen ardından silah sesi duyuldu. Anne tekrar odaya girince kızını kanlar içinde yerde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bahar T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından M.O. ve Bahar T.'nin swap örneklerini aldı.

Gözaltına alınan M.O., İl Jandarma Komutanlığında ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şüpheli O. 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan O.'nun çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA