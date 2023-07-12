Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO'ya katılım sürecine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "İsveç'in NATO'ya katılım sürecini onaylayacak merci TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek" dedi. ABD ile F-16 sürecine de değinen Başkan Erdoğan, "Biden konunun takipçisi olacağının sözünü verdi. Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum." ifadelerini kullandı.
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