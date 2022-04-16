Başkent'te dehşete düşüren görüntüler... Birlikte alkol aldığı arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü | Video

Ankara’da alkol aldığı iddia edilen iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Cinayetin, ailevi meseleden dolayı meydana geldiği ileri sürüldü. Korku dolu o anlar ise bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.