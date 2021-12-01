Başkent'te sokak hayvanlarına ait barınak alev alev yandı | Video

Ankara’nın Sincan ilçesinde sokak hayvanları barınağında çıkan yangında çok sayıda köpek kulübesi ve battaniye yandı. Polis ekipleri ise barınağın kundaklandığına dair iddiaları araştırıyor.

Yangın; saat 21.30 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir hayvan barınağında meydana geldi. Hayvan barınağı sahibi Emine Özer, barınağında günlük bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra evine dönmek üzere yola koyuldu. Yaklaşık yarım saat sonra barınakta bulunan bekçi kendisini arayarak yangın çıktığını bildirdi. Bekçi, yangında köpeklerin zarar görmemesi için hemen kilitleri açarak hayvanları serbest bırakıp itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri barınakta çıkan alevleri kısa sürede söndürerek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri kundaklama iddialarına ilişkin inceleme başlattı. Sincan Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise Acil Müdahale Aracı ile tedbir amaçlı bulundu.5 yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirten barınak sahibi Emine Özer "5 yıldır sokak hayvanlarına bakıyorum. Daha önceki yerim Ovacık'taydı. Canlarıma burada daha huzurlu bir yaşam sağlamak için kiraladım. Burayı kendi şartlarımla ilmek ilmek dokumaya çalışıyorum. Bugün burada böyle bir yangınla karşılaştım ve ben çıkalı yarım saat olmuştu. Burada bulunan bekçimiz yangın var diyerek çağırdı ve koşarak geldik. Allah'tan köpeklerin canlarına bir şey olmadı. Bekçimiz kafesleri hemen açmış ve çıkarmış. Buraya geldiğimizde itfaiye ekipleri ve Sincan Belediyesine bağlı ekipler gelmişti. Biz yarım saat önce çıktığımızda herhangi bir şey yoktu burada, ben kontrolleri yaptım. Yangın çıkaracak hiç bir şey yoktu. Bizim burada 55 taneye yakın battaniyemiz ve makinalarımız vardı, hepsi yandı. Beni yakmadılar, bana bir şey olmadı, canlarımı yakmaya çalıştılar. Allah herkese vicdan ve merhamet versin" dedi.