Batman'da durdurulan araçta 20 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 09:50 Batman'da durdurulan bir araçta yapılan aramada, 20 kilogram 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde il girişinde durdurulan 1 otomobilde, yapılan aramada 20 kilogram 400 gram skunk madde uyuşturucu, 2 adet uzun namlu silah şarjörü ve 153 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.