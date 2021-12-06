Bayburtlu Pala’nın’ 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna ulaştı | Video

Bayburt’ta ‘Bayburtlu Pala’ lakabıyla tanınan Bayram Aslanhan’ın babasının vefatının ardından 18 senedir kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna ulaştı. Aslanhan, bıyıklarının bakımına aylık bin 500 lira masraf ettiğini belirtti.

18 yıl önce babasının vefatının ardından bir merak uğruna bıyıklarını uzatmaya karar veren Bayram Aslanhan, 18 yılda bir kere bıyıklarını kısalttığını, kısaltmasından dolayı ise tepkilerle karşılaştığını ifade etti.

"Sağ olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim" diyen Aslanhan, "Ben bir kez bu hataya düştüm bıyıklarımı kestim, çevreden öyle tepki gördüm ki. 'Bayram abi bıyıkları niye kestin, biz seni böyle tanıdık, böyle seviyoruz' dediler" şeklinde konuştu.

'Bayburtlu Pala' olarak insanların kendisini tanıdığını belirten Aslanhan, "Bazen Bayram Aslanhan diye beni arayan bulamaz. Pala Dayı dedikleri zaman direkt beni tanırlar. Bu şekilde tanınmak gerçekten beni mutlu ediyor" diye konuştu.



"BIYIKLARIMIN MASRAFI AYLIK BİN 500 LİRAYI BULUYOR"

Bıyıkların bakımının masraflı iş olduğunu dile getiren Aslanhan, aylık bıyık masrafının bin 500 lira arasında olduğunu ifade etti. "Masraflı bir iş ama hayatta olduğum sürece bıyıklarımı kesmeyeceğim" diye konuşan Aslanhan, "Bıyıklarımı kesmeyi kesinlikle düşünmüyorum, ben ölünce ancak keserler. Aylık sadece bıyık masrafım bin 500 liraya mal oluyor ama devam edeceğim" şeklinde konuştu.

18 yıldır düzenli olarak Aslanhan'ın bıyıklarının bakımını yapan berber Şeref Şık, her gün Aslanhan'ın bıyıklarını yapmaktan duyduğu mutluluğu, "Pala Bayram amcamız bu bıyıkları kesmeyecek biz de bıyıklarını her gün yapmaktan mutluyuz, Allah ömür verirse ölene kadar birlikteyiz" ifadeleriyle dile getirdi.