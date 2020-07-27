Video Yaşam Beşiktaş’ın korkulu rüyası tutuklandı | Video

Beşiktaş’ın korkulu rüyası tutuklandı | Video

Beşiktaş’ın korkulu rüyası tutuklandı | Video
27.07.2020 | 15:12

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İstanbul’da yaklaşık bir ayda onlarca evden hırsızlık olayı gerçekleştiren şüpheli yine bir evden eşya çaldığı sırada suçüstü yakalandı. 11 farklı hırsızlık suçunun faili olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi'nde bulunan ikamet ve işyerlerinin bahçelerinden 20 Haziran – 18 Temmuz tarihleri arasında klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemeleri çalınması olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde tüm olayları failinin aynı şahıs olduğu belirlendi.

Çalışmaların devamında şüpheli şahsın aynı bölgede tekrar hırsızlık girişiminde bulunabileceği yerlerde alınan tedbirler sonucu bahse konu olayları gerçekleştirdiği belirlenen Yusuf Ziya K. isimli şahıs, bir ikametten çaldığı eşyalar ile birlikte giderken suçüstü yakalandı.

Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın 11 farklı hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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