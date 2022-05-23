Video Yaşam Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir sivil polis de yaralandı! Şüpheliler cinayet büroya getirildi | Video
Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir sivil polis de yaralandı! Şüpheliler cinayet büroya getirildi | Video

Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir sivil polis de yaralandı! Şüpheliler cinayet büroya getirildi | Video

23.05.2022 | 16:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konak Belediyesi çalışanından esnafa: Senin işi hallettim, 10 bin lira para yazdım | Video 05:06
Konak Belediyesi çalışanından esnafa: "Senin işi hallettim, 10 bin lira para yazdım" | Video 23.05.2022 | 16:28
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı! Elinde bıçakla yüz metre yürüdü | Video 01:40
Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı! Elinde bıçakla yüz metre yürüdü | Video 23.05.2022 | 16:28
Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar | Video 00:49
Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar | Video 23.05.2022 | 16:25
Ucuza ürün satan pazarcıya tepki: Piyasayı bozma! Pahalı satacaksın! | Video 01:31
Ucuza ürün satan pazarcıya tepki: "Piyasayı bozma! Pahalı satacaksın!" | Video 23.05.2022 | 15:55
Beyazıt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir sivil polis de yaralandı! Şüpheliler cinayet büroya getirildi | Video 00:56
Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir sivil polis de yaralandı! Şüpheliler cinayet büroya getirildi | Video 23.05.2022 | 16:01
Zeytin Dalı şehidi Uzman Onbaşı Haydar Şenel’in geriye kalan son görüntüsü yürekleri dağladı | Video 00:41
Zeytin Dalı şehidi Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in geriye kalan son görüntüsü yürekleri dağladı | Video 23.05.2022 | 15:37
Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video 01:19
Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video 23.05.2022 | 14:58
Kızların küfürlü tartışması saç başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video 00:44
Kızların küfürlü tartışması saç başa kavgaya dönüştü! O anlar kamerada | Video 23.05.2022 | 14:58
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son sanık Serkan Dakman, adliyeye sevk edildi | Video 00:33
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son sanık Serkan Dakman, adliyeye sevk edildi | Video 23.05.2022 | 14:46
Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video 01:19
Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video 23.05.2022 | 14:41
Polisin silahını alıp çatışmaya girdi! Beyazıt’taki çatışmanın en sıcak anları kamerada | Video 00:43
Polisin silahını alıp çatışmaya girdi! Beyazıt'taki çatışmanın en sıcak anları kamerada | Video 23.05.2022 | 14:14
Sünnet faciası! 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi | Video 07:34
Sünnet faciası! 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi | Video 23.05.2022 | 13:53
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Hırsızlık ihbarıyla ortaya çıktı | Video 00:26
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Hırsızlık ihbarıyla ortaya çıktı | Video 23.05.2022 | 13:14
Piknikçiler ormanları çöplüğe çeviriyor | Video 00:21
Piknikçiler ormanları çöplüğe çeviriyor | Video 23.05.2022 | 13:14
SON DAKİKA! Fatih’te silahlı çatışma! O anlar kamerada | Video 00:16
SON DAKİKA! Fatih'te silahlı çatışma! O anlar kamerada | Video 23.05.2022 | 13:11
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı | Video 00:29
Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı | Video 23.05.2022 | 11:19
Acemi tırnakçılar sert kayaya çarptı, 200 TL bırakıp marketi terk ettiler | Video 02:01
Acemi tırnakçılar sert kayaya çarptı, 200 TL bırakıp marketi terk ettiler | Video 23.05.2022 | 12:43
Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı | Video 01:07
Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı | Video 23.05.2022 | 12:11
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada | Video 01:15
Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada | Video 23.05.2022 | 12:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs Pazartesi atv izle! 11:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs Pazartesi atv izle! 23.05.2022 | 12:04

Fatih Beyazıt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sivil polis de yaralandı. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi aldı. Valilik'ten olayla ilgili gelen açıklamada "Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir." denildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Çatışmanın ardından yapılan gözaltı sayıları da artmaya devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Bugün saat 10.30 sıralarında Fatih İlçemiz, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştür.

Olaya müdahale eden 1 polis memuru ve olaya karışan 5 kişi ile çevredeki 1 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir.

Güvenlik güçlerimizce olaya karışan 27 şahıs gözaltına alınmış, 2 tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAFASINDAN VURULDU HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Beyazıt Kapalı Çarşı'da husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada saldırganların pompalı tüfeğinden çıkan saçmalarla kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan polis memuru Gökhan A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve kaldırıldığı Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER CİNAYET BÜROYA GETİRİLDİ

İstanbul Fatih Beyazıt'ta husumetli iki esnaf grubu arasında yaşanan silahlı çatışmada 1'i polis 7 kişi yaralanırken, 27 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Yapılan incelemede, Polat Öztürk, Ayhan Öztürk, Mahmut Korkular ve Remzi Korkular'ın daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 7 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, Polat Öztürk, Ozan B., Yunus Ok., Hacı O., Muzaffer B., Ali Can Ç., Kerim Ö., Eyüp Can A., Eyüp Can., Burak E., Servet E., Ömer A., Serhat S., Gürsel K., Cumali O., Orhan K., Ali E., Doğan K., Salih A., Kaan K.'yı gözaltına aldı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Caddeyi tedbir amacıyla geçişe kapatan polis ekiplerince, 27 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler bir otobüsle Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüpheliler ters kelepçe ile tek tek sorgulanmak üzere büro amirliğine götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA