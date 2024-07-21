Beykoz sahilinde yunus balıkları görüldü | Video

Beykoz sahilinde gezmeye çıkan vatandaşlar sahil kenarına kadar gelen üç tane yunus balığı gördü. Heyecan içinde yunus balıklarını izleyen vatandaşlar o görüntüleri ise cep telefonu kamerasına kaydetti.