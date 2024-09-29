Video Yaşam Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada | Video
Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada | Video

Beykoz'da çakarlı driftli düğün konvoyu kamerada | Video

29.09.2024 | 16:21

Beykoz'da düğün konvoyuyla seyir halindeki gruplar çakarlı araçlarla yolu kapatarak drift yaptı. Şahısların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, İstanbul'un Beykoz İlçesi, Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeni evlenecek çift için bir araya gelen şahıslar çakarlı araçlarla konvoy oluşturarak otoyolu kapattı. Konvoydaki otomobiller seyir halindeyken diğer seyir halindeki otomobil sürücülerini tehlikeye atarak çakarlı araçlarla ilerleyip drift attı. Konvoydaki bazı motosikletli kişiler ise motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaptı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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