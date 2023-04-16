Beyoğlu'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı! Dehşet anları kamerada | Video
BEYOĞLU'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
ART ARDA BIÇAKLADI; KİMSE YARDIM ETMEDİ
Oktay Ö'nün otoparktaki kişiye saldırması ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Oktay Ö'nün tartıştığı Mehmet Ş.'ye bıçakla saldırması ve art arda bıçaklaması görülüyor. Aldığı bıçak darbeleriyle Mehmet Ş. yere yığıldı. Şüpheli ise hızla olay yerinden kaçtı. O anda yoldan geçmekte olan kişi ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kaçtığı motosikleti tespit etti. Şüpheli Oktay Ö. belirlenen adresinde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' konusundan adliyeye sevk edildi.
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