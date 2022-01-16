Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu | Video

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Konya’nın Beyşehir ilçesindeki, Beyşehir Gölü kıyıları kış mevsiminde ikinci kez donarak buz tuttu.
Beyşehir ilçesinde, kar yağışının durmasının ardından hüküm sürmeye başlayan şiddetli soğuklar, göl kıyılarının ince bir buz tabakasıyla kaplanmasına yol açtı. Hava sıcaklıklarının gece eksi 11 dereceleri görmesiyle başlayan soğuk hava balıkçılık faaliyetlerinin de durmasına yol açtı. Göl kıyısındaki limanlarındaki balıkçı tekneleri buzlar arasında mahsur kadı. Gölden geçimini tatlı su balığı avı yaparak sağlayan balıkçılar mesaisine ara verdi. Kıyılardaki buzlanma ve soğuk havaya rağmen, bazı balıkçıların teknelerinin motor gücünden yararlanıp oluşan ince buz tabakasını kırarak açıklara doğru ilerlediği görüldü. Balıkçıların göl buzlanmadan önce serdikleri ağlara takılan balıkları teknelerine doldurdukları gözlenirken, ağlardaki buz kütlelerini ise sopa vurarak kırmaya çalışmaları dikkat çekti. Göl kıyılarının buzlarla kaplanması kıyılarda yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Yiyecek arayışındaki martılardan bazıları buz kütleleri üzerinde hareketsiz vaziyette beklerken, bazılarının da buz tabakası üzerinde yürüyerek yiyecek araması dikkat çekti. Vatandaşlar ise, açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan martıları attıkları ekmek parçalarıyla besledi. Kıyıları donarak buz tutan Beyşehir Gölü güneşin battığı gün batımında kartpostallık güzel görüntüler oluşturdu.
Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde martıları ekmekle beslemeye çalışan Afgan uyruklu Nasurullah Dasti, her gün martıları beslemek için göl kenarına geldiğini belirtti. Yanında getirdiği ekmekleri kuşlara vererek sevap aldığına inandığını belirten Dasti, Beyşehir Gölü'nün yağan karın ardından başlayan soğuk hava nedeniyle donduğunu dile getirdi. Çok sevdiği martıları aç kalmasın diye ekmekle beslemeye çalıştığını söyledi.
Bölgede soğukların devam etmesi halinde buz tabakasının daha da kalınlaşması bekleniyor.