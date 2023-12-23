Video Yaşam Bilecik'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı! | Video
Bilecik'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı! | Video

Bilecik'te feci kaza kamerada: Yolun karşısına geçen çocuk tırın altında kaldı! | Video

23.12.2023 | 14:26

Bilecik'te yolu karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa tır çarparken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki Doğukan E. yönetimindeki tır, yola aniden fırlayan 7 yaşındaki Mehmet E. M.'ye çarptı. Kazada araç altında kalan çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. 7 yaşındaki küçük çocuk olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, o anlarda çocuğa tırın çarpması ve vatandaşların hemen oraya koşmaları yer alıyor. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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