Video Yaşam Bir okul müdürü gözünden: Çocuklarda okula uyum problemleri ve çözümleri
Bir okul müdürü gözünden: Çocuklarda okula uyum problemleri ve çözümleri

Bir okul müdürü gözünden: Çocuklarda okula uyum problemleri ve çözümleri

19.10.2022 | 14:13

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Okul zili çaldı, öğrenciler ve veliler için kaygılı süreç başladı... Çocukların eğitim hayatında ailelere ne gibi görevler düşüyor, çocuklarda okula uyum ve alışma süreçleri nasıl ilerlemeli? Ortaokul Müdürü Refik Kuyucuoğlu, bir eğitimci olarak aileleri bilgilendirdi.

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