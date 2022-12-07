Video Yaşam Bisiklet hırsızını kameralardan yakaladılar | Video
Bisiklet hırsızını kameralardan yakaladılar | Video

Bisiklet hırsızını kameralardan yakaladılar | Video

07.12.2022 | 10:58

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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; üç ayrı adresten bisiklet çalan hırsızı yakaladı.

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Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; üç ayrı adresten bisiklet çalan hırsızın kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Ö.E. (19) isimli hırsız, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen Ö.E. adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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