Video Yaşam Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu | Video
Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu | Video

Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu | Video

19.03.2024 | 08:24

Bitlis’te iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bitlis Acil Afet Durum İl Müdürlüğü (AFAD) gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldiği belirtti. Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobil, düşen toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yapılan açıklamada, "Toprak ve taşların düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinde ise tek şerit ulaşıma kapanmıştır. Güvenlik önlemleri alınan yolda, karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatılmıştır. Olası bir duruma müdahale için de AFAD ekibimiz de olaya yerine intikal etmiştir" denildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu | Video 00:42
Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu | Video 19.03.2024 | 08:24
İntihar etmek için çıktığı üst geçitten böyle düştü | Video 01:35
İntihar etmek için çıktığı üst geçitten böyle düştü | Video 19.03.2024 | 06:03
Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, satıcıdan dayak yedi | Video 00:33
Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, satıcıdan dayak yedi | Video 19.03.2024 | 06:02
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı | Video 03:20
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı | Video 19.03.2024 | 06:00
Manisa’da pala ve satırlı kavga kamerada 00:48
Manisa’da pala ve satırlı kavga kamerada 19.03.2024 | 00:06
Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın! 27:22
Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın! 18.03.2024 | 21:51
İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti 00:58
İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti 18.03.2024 | 21:27
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı 01:06
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı 18.03.2024 | 21:27
Trabzon’da şüpheli ölüm 01:35
Trabzon’da şüpheli ölüm 18.03.2024 | 17:55
SON DAKİKA: Kocaeli’de sanayi tüpü patladı! 2 ölü | Video 01:50
SON DAKİKA: Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 ölü | Video 18.03.2024 | 17:02
Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı | Video 06:01
Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı | Video 18.03.2024 | 16:08
’İntihar etti’ denilen 17 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 00:36
'İntihar etti' denilen 17 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 18.03.2024 | 15:17
Bolu’da yangın: 3 ev 1 samanlık küle döndü, 2 yaralı | Video 02:11
Bolu’da yangın: 3 ev 1 samanlık küle döndü, 2 yaralı | Video 18.03.2024 | 14:58
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 01:34
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 18.03.2024 | 14:12
Ümraniye’de otomobilden tabanca çalan şüpheli yakalandı | Video 01:32
Ümraniye’de otomobilden tabanca çalan şüpheli yakalandı | Video 18.03.2024 | 13:41
Sarıyer’de ormanda çöp konteynerine yazılan not cesede götürdü | Video 05:32
Sarıyer'de ormanda çöp konteynerine yazılan not cesede götürdü | Video 18.03.2024 | 13:38
‘Çetibeli’ arazi suç örgütü çökertildi | Video 02:01
‘Çetibeli’ arazi suç örgütü çökertildi | Video 18.03.2024 | 13:33
Taksim’de sevgilisini başkasıyla yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 01:19
Taksim’de sevgilisini başkasıyla yakalayan kadın ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 18.03.2024 | 13:26
Aksaray jandarmadan uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama | Video 02:27
Aksaray jandarmadan uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama | Video 18.03.2024 | 13:24
Yayla’dan Günün Menüsü; Yayla Çorbası, Barbunya Pilaki, Buğday Salatası, Kısır 01:58
Yayla'dan Günün Menüsü; Yayla Çorbası, Barbunya Pilaki, Buğday Salatası, Kısır 18.03.2024 | 11:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA