Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu | Video
Bitlis’te iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu.
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