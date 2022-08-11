Video Yaşam Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video
Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

Boş araziye atılan lastikler ateşe verildi, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı | Video

11.08.2022 | 16:49

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Bursa’da boş araziye atılan araç lastikleri ateşe verildi. Hurdalık malzemelerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Geriye şehrin hava kalitesini bozan hurda yığınları kaldı. Siyah dumanlar ise bir çok noktadan görüldü.

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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, boş arsada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm hurdalığı sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı.
Hurdalık alandan çıkan dumanlar ise şehrin her yerinden gözüktü. Yangının büyüklüğü ise dron ile havadan görüntülendi.
Çevredeki vatandaşlar yeterince denetim yapılmadığı için, bu yangınların her hafta çıktığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

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