Bursa'da alkollü sürücü ortalığı karıştırdı: "Boynumu kes üflemem" | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi reddeden sürücü Yücel Ç.(35), "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, imzalarım" diyerek, alkolmetreyi üflememek için direndi. Alkolmetreyi üflemeyi ısrarla reddeden sürücü, aracının çekiciye yüklendiği sırada önüne geçip, polis ekiplerine mukavemette bulununca etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
KAZA YERİNDEN KAÇTI
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaya neden olan sürücü Yücel Ç. ise aracını bırakıp, kaza yerinden kaçtı. O sırada vatandaşlar kaçan sürücünün, 100 metre ilerde olduğunu polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekiplerince yakalanan sürücü Yücel Ç., aracın kendisine ait olduğunu fakat aracı kendisinin kullanmadığını, kaza yeri yakınındaki otelde konakladığını iddia etti. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın otelde konaklamadığını, görgü tanıkları ve kazaya karışan araç sürücülerinin beyanlarına göre tespit ettiler. Üzerinde kimlik olmadığını iddia eden sürücüye, ekipler alkolmetre testi uygulamak istediler. Sürücü ısrarla alkolmetre ölçümünü reddetti. Yücel Ç. (35), "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, altını imzalarım" dedi. Alkollü araç kullanmaktan 2 bin TL cezai işlem uygulanan ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Aracı ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp otoparka çekildi.