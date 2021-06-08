Video Yaşam Bursa'da asker konvoyunda yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada

Bursa'da asker konvoyunda yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada

Bursa'da asker konvoyunda yürekleri ağızlara getiren anlar kamerada
08.06.2021 | 08:37

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Bursa’da normalleşmenin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama olmasına rağmen asker eğlencesi konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını yavaşlattı. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi. Aralarında çocuklarında bulunduğu konvoyda selfie yaparak ilerlediler.

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Bursa Merkez istikametinden , Ankara istikametinde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, Ankara yolu üzerinde tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı. Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları araçlardan sarkması korkuttu. Aralarında çocuklarında bulunduğu konvoyda araçtan sarkarak selfie yapmaları korku dolu anlar yaşattı. İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi.


Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy, Gürsu istikametine kadar ilerleyip gözden kayboldu.

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