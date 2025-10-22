Bursa’da tramvayın arkasına tutunan çocuklar ölümle burun buruna geldiler | Video
22.10.2025 | 10:11
Bursa’da dört çocuk, seyir halindeki tramvayın arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Her an ölümle burun buruna gelen çocukların tehlikeli yolculuğu, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
