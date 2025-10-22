Video Yaşam Bursa’da tramvayın arkasına tutunan çocuklar ölümle burun buruna geldiler | Video
22.10.2025 | 10:11

Bursa’da dört çocuk, seyir halindeki tramvayın arkasına tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Her an ölümle burun buruna gelen çocukların tehlikeli yolculuğu, başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Dört çocuk, hareket halindeki bir tramvayın arkasına tutunarak dakikalarca yolculuk yaptı. Trafikte ilerleyen çocukların rahat tavırları pes dedirtirken, o anları gören sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Her an düşüp ağır şekilde yaralanma riski taşıyan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tramvayın arkasına sıkı sıkıya tutunan çocukların uzun süre bu şekilde ilerlediği anlar yer aldı.
