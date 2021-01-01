Bursa'da yeni yıla bankta uyuyarak giren genç kadından gazetecilere tepki | Video
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Bursa’da kalacak yeri olmayan genç kadın yeni yıla bankta yatarak girdi.
Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimsesi olmayan ve dışarıda kalan genç kadın yeni yılı parkta geçirdi. Daha sonra parkın bankında oturan genç kadın battaniyesini çekip uyudu. Gazetecilerin sorusuna sinirlenen genç kadın, "Yeni yıla böyle giriyorum, ne yapayım yeni yılı" diyerek tepki gösterdi.