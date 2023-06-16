Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Kaza Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Uğur Kaval idaresindeki kamyonet Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Geçit Mahallesi mevkiinde aynı yolda seyir halindeki İlker Demirci'nin kullandığı servis aracına, ardından Ali Özcan idaresindeki çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan Cemil Albayrak araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan Albayrak bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Albayrak, Özcan ve Kaval, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Albayrak'ın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.