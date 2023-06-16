Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Bursa'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Albayrak'ın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.
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