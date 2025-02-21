Buzlanan yolda kaydı, inşaat halindeki binanın zeminine böyle düştü | Video
Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan bir otomobil, inşaat halindeki binanın zeminine düştü. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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