Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi | Video
ÇANAKKALE 'de, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Çanakkale- Eceabat hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
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