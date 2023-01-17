Video Yaşam Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi | Video
Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi | Video

Çanakkale'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi | Video

17.01.2023 | 15:48

ÇANAKKALE 'de, zaman zaman saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle Çanakkale- Eceabat hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi.

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Çanakkale'de hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale- Eceabat vapur hattında, saat 15.00 seferleri karşılıklı iptal edildi. Planlı diğer seferlerin durumunun ise gün içerisinde netlik kazanacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ağaç, direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

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