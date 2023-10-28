Çekmeköy’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde 4 katlı binanın çatı katı bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Olayı gören mahalle sakinlerinden Gürkan Kılıç, "Baktım çatı yanıyor, hemen zillere bastım haber verdim herkese. Sonra itfaiyeyi aradık. Ekipler geldi söndürdü" dedi.
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