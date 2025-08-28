Çekmeköy'de TIR, jandarma aracına çarptı! O anlar kamerada | Video

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği TIR, kontrol noktasındaki jandarma aracına çarptı. Kazanın ardından ekip aracı sulama kanalına düşerken 2 jandarma personeli ile TIR'dan bulunan 2 olmak üzere 5 kişi yaralandı. Öte yandan kaza anının görüntüsü ortaya çıktı. İşte o anlar...