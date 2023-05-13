Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyonda 7 tutuklama | Video
DİYARBAKIR'da, polisin uyuşturucu çetesine yönelik operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7?si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Rakip gördükleri uyuşturucu çetelerine yönelik eylemlerinde çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdiği belirlenen çetenin 9 üyesinin de benzer suçlardan cezaevinde tutuklu bulundukları belirtildi.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik silah, 6 ruhsatsız tabanca, 2 balistik çelik yelek, 18 şarjör, 400 fişek, 2 kilo 50 gram esrar, 11 kilo 50 gram skunk, 4 bin 700 uyuşturucu hap ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
SİLAHLARI TOPRAĞA GÖMMÜŞLER
Yapılan çalışmada, çetenin, uyuşturucu satışında tekel olmak istediği, rakip olarak gördükleri uyuşturucu çeteleri üzerinde hakimiyet kurdukları ve bu gruplara yönelik eylemlerinde çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla çatışmaya girdiği belirlendi. Şüphelilerin kullandıkları uzun namlulu silahları da gerçekleştirdikleri eylemler sonrası toprağa gömerek sakladıkları ortaya çıktı.
Şüpheliler, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak' suçundan mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7?si tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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