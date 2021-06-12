Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesindeki kantinde yangın | Video
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yerleşkesinde bulunan kantinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinin içinde bulunan kantinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının kantin içerisindeki cihazlardan çıktığı öğrenildi. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.