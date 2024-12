'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 04.12.2024 | 11:17 Aksaray’da “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli alışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, çocuğa cinsel istismar suçundan aranan B.E. isimli şahsın peşine düştü. Bir süre yapılan çalışmada şahsın Aksaray merkezde bir ikamette saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şahsın bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 14 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan B.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.