Video Yaşam 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şahıs yakalandı | Video
'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şahıs yakalandı | Video

'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şahıs yakalandı | Video

04.12.2024 | 11:17

Aksaray’da “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan ve hakkında 14 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik çeşitli alışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, çocuğa cinsel istismar suçundan aranan B.E. isimli şahsın peşine düştü. Bir süre yapılan çalışmada şahsın Aksaray merkezde bir ikamette saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şahsın bulunduğu ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 14 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan B.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yenidoğan çetesine yönelik 2. dalga operasyon: 14 gözaltı | Video 02:09
Yenidoğan çetesine yönelik 2. dalga operasyon: 14 gözaltı | Video 04.12.2024 | 11:48
’Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 00:23
'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan aranan şahıs yakalandı | Video 04.12.2024 | 11:17
Yenidoğan Çetesi davasında bugün ara karar çıkması bekleniyor | Video 04:47
Yenidoğan Çetesi davasında bugün ara karar çıkması bekleniyor | Video 04.12.2024 | 10:57
Ankara’nın göbeğinde seyyar simit tezgahında fare görüntülendi | Video 00:15
Ankara'nın göbeğinde seyyar simit tezgahında fare görüntülendi | Video 04.12.2024 | 10:57
20 milyon liralık vurguna 1 gün hapis cezası | Video 06:21
20 milyon liralık vurguna 1 gün hapis cezası | Video 04.12.2024 | 10:57
Yolunu kestiği ambulans şoförünü darbeden sanık, 54 gün sonra tahliye edildi | Video 04:10
Yolunu kestiği ambulans şoförünü darbeden sanık, 54 gün sonra tahliye edildi | Video 04.12.2024 | 10:56
Kadın güvenlik görevlisinin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 03:13
Kadın güvenlik görevlisinin yaşadığı dehşet anları kamerada | Video 04.12.2024 | 10:12
Eyüpsultan’da kuyumcudan hırsızlık anları kamerada: Tutuklandılar... | Video 01:04
Eyüpsultan'da kuyumcudan hırsızlık anları kamerada: Tutuklandılar... | Video 04.12.2024 | 10:08
Eyüpsultan’da park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı | Video 01:46
Eyüpsultan’da park yeri kavgasında 2 kişi bıçaklandı | Video 04.12.2024 | 09:49
Kars’ta yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 02:35
Kars'ta yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 04.12.2024 | 09:31
Antalya’da bin 825 metre rakımlı Alacabel’de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu | Video 02:31
Antalya'da bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu | Video 04.12.2024 | 09:07
Esenyurt’ta çiğ köftecide 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz, ortalığı karıştırdı | Video 07:50
Esenyurt’ta çiğ köftecide 15 yaşındaki kız çocuğuna taciz, ortalığı karıştırdı | Video 04.12.2024 | 08:39
Tokat’taki taş ocağında büyük yangın | Video 02:47
Tokat'taki taş ocağında büyük yangın | Video 04.12.2024 | 08:38
Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında 00:25
Küçükçekmece’de çiğ köfte alan genç kadını taciz, şüpheli gözaltında 03.12.2024 | 22:57
Ankara’da restoran basıp çalışanları darp eden saldırganların o anları kamerada | Video 04:41
Ankara'da restoran basıp çalışanları darp eden saldırganların o anları kamerada | Video 03.12.2024 | 16:40
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 00:49
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 03.12.2024 | 16:05
Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar’ın suçu üstlenmesi teklifi iddiaları | Video 06:32
Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın "suçu üstlenmesi teklifi" iddiaları | Video 03.12.2024 | 15:55
Polisten eş zamanlı operasyon: 1 günde aranması olan 31 şüpheli yakalandı | Video 01:00
Polisten eş zamanlı operasyon: 1 günde aranması olan 31 şüpheli yakalandı | Video 03.12.2024 | 15:29
Ne bakıyorsun? tartışmasından cinayet işlemişti, müebbet hapsi isteniyor 01:40
"Ne bakıyorsun?" tartışmasından cinayet işlemişti, müebbet hapsi isteniyor 03.12.2024 | 15:02
Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti! | Video 04:21
Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti! | Video 03.12.2024 | 14:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA