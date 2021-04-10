Çökme tehlikesi bulunan binada sabahın ilk saatlerinde de bekleyiş sürüyor
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İçişleri Bakanı Soylu, çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu 10.04.2021 | 08:36
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Ankara’da çökme tehlikesi bulunan binada korkutan görüntüler 10.04.2021 | 08:36
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Bartın'da köprüden ırmağa atlayan genç kız kamerada 09.04.2021 | 15:50
Ankara'da, inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde kayma olan ve istinat duvarı tamamen çöken binada bekleyiş sürüyor.