'Çöp atma' tartışmasında polisi öldüren baba ve 1 oğlu tutuklandı | Video
Gaziantep'te ‘çöp atma’ meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sırasında darp edilen kardeşini korumaya çalışan görev iznindeki polis memuru Mehmet Ali Kuş'u öldürdüğü belirlenen katil zanlısı Mehmet Ali Çekiç ile oğlu Orhan Çekiç tutuklandı.
POLİS MEMURUNUN KATİL ZANLISI BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Çöp atma meselesi nedeniyle yaşanan tartışma sırasında darp edilen kardeşini korumaya çalışan polis memurunu öldürüldüğü olaya karıştığı belirlenen baba Mehmet Ali Çekiç ile oğulları Hasan, Hüseyin, Orhan ve Mehmet Çekiç, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba Mehmet Ali Çekiç ile oğlu Orhan Çekiç katil zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı: 3 yaralı | Video 11.04.2023 | 13:52
04:58
Erzurum’da kurt dehşeti! Saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı | Video 11.04.2023 | 13:15
04:32
'Çöp atma' tartışmasında polisi öldüren baba ve 1 oğlu tutuklandı | Video 11.04.2023 | 13:06
03:41
02:21
İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu tacirlerine şafak baskını kamerada | Video 11.04.2023 | 13:05
00:31
00:46
İstanbul'da 4 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video 11.04.2023 | 12:53
03:09
Kaza geçirdi, resmiyette ölü olduğu ortaya çıktı! | Video 11.04.2023 | 12:41
01:10
Minibüsün kanala uçtuğu kaza kamerada | Video 11.04.2023 | 12:37
00:29
Camiden hırsızlık yapıp kaçtı… Kameralardan tespit edip yakaladılar | Video 11.04.2023 | 11:50
01:36
Sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı, yollar zarar gördü | Video 11.04.2023 | 11:51
00:58
02:51
02:28
02:57
'Kan davası' cinayetinde 5 ağırlaştırılmış müebbet talebi | Video 11.04.2023 | 11:20
05:15
Esenyurt'ta kuyumcu dükkanı soygunu: 4 kilo altın çaldılar | Video 11.04.2023 | 11:16
05:05
Depremzede Dilek: "Enkaz altındaki 7 saati hiç unutmayacağız" | Video 11.04.2023 | 11:00
01:40
Yolcusuz otobüsten 100 kilo esrar çıktı | Video 11.04.2023 | 11:13
01:24
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 11.04.2023 | 11:20