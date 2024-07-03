Çorlu’da bin 300 dönüm anız alev alev yandı | Video 03.07.2024 | 09:58 Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık bin 300 dönüm alan küle döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Henüz bilinmeyen bir sebeple Yenice Mahallesi Karatepe mevkiindeki (Deregündüzlü yolu üzeri) biçilmiş buğday anızında yangın çıktı. Yangın rüzgarında da etkisiyle büyüyerek ekili araziye de sıçradı. Karatepe çevresini saran yangına itfaiye, TOMA, traktör ve iş makineleri tarafından müdahale edildi.Yangın ağaçlık alanlara da sıçrarken, anız tarlalarının yanı sıra ekili buğday arazisi de zarar gördü. Yangın saatler sonra ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.Yenice Mahallesi Muhtarı Ruşit Öztürk: "Yaklaşık bin 300 dönüm tarım arazisi yangın nedeniyle zarar gördü. Bunun yaklaşık 150 dönümünün de ekili buğday arazisi olarak tahmin ediyoruz" dedi.