Çorlu’da bin 300 dönüm anız alev alev yandı | Video
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık bin 300 dönüm alan küle döndü.
Yangın ağaçlık alanlara da sıçrarken, anız tarlalarının yanı sıra ekili buğday arazisi de zarar gördü. Yangın saatler sonra ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Yenice Mahallesi Muhtarı Ruşit Öztürk: "Yaklaşık bin 300 dönüm tarım arazisi yangın nedeniyle zarar gördü. Bunun yaklaşık 150 dönümünün de ekili buğday arazisi olarak tahmin ediyoruz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
01:24
Fatih’te sahte alkol operasyonu: 1 kişi yakalandı | Video 03.07.2024 | 11:06
01:18
İstanbul ve Adana’da radikal örgütlere operasyon: 6 gözaltı | Video 03.07.2024 | 10:54
01:45
Adana'da narkotik operasyonlarında yakalanan 34 kişi tutuklandı | Video 03.07.2024 | 10:54
01:33
Silahlı kavgada ölen belediye başkanı markette darbedilmiş | Video 03.07.2024 | 10:53
06:40
"Üstüme toz geliyor" kavgası kamerada: Oğlu ve babası adama saldırdı | Video 03.07.2024 | 10:39
00:16
Marmaray makinisti Milli maçı taraftarla beraber izledi | Video 03.07.2024 | 10:39
00:33
Pendik’te 60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı | Video 03.07.2024 | 10:39
00:14
Ters yöne son sürat böyle ilerledi | Video 03.07.2024 | 10:39
04:22
02:20
Çorlu’da bin 300 dönüm anız alev alev yandı | Video 03.07.2024 | 09:58
03:42
Esenyurt’ta 4 katlı binada korkutan yangın kamerada | Video 03.07.2024 | 08:40
01:08
03:06
Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi | Video 03.07.2024 | 08:42
01:25
02:43
04:06
00:36
Aracına girmeye çalışan hırsızı komşuları ile birlikte dövdü | Video 02.07.2024 | 14:23
02:55
00:57
Samsun merkezli dolandırıcılık şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 02.07.2024 | 13:47