Çorum'da 'silahlı kavga' tatbikatını gerçek sandılar
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Çorum'da polisin mahallede silahlı kavgaya müdahale tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatı gerçek sanan vatandaşlar korkuyla o anları izledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Caddesi üzerinde bulunan Pirbaba Çamlığı'ndaki parkta tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat gereği silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine park alanına polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde tüm yolları kapattı. Şüpheli bu sırada otomobili ile kaçmaya çalışırken sıkıştırıldı. Otomobilden inen şüpheli tabancasını yere attı. Polis ekipleri kıskıvrak yakaladığı şüpheliyi kelepçeleyerek polis otosuna bindirdi. Heyecanlı anların yaşandığı mahallede olayı gerçek zannedenler korkulu anlar yaşadı. Balkon ve pencerelere çıkanlar cep telefonları ile o anları kayda aldı. Vatandaşlar olayın tatbikat olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı.